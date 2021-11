GdS | Sarri, piena sintonia con i dirigenti: tutto pronto per il rinnovo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ormai si parla da giorni del rinnovo di mister Sarri: l’intesa con l’ambiente-Lazio è fuori dubbio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico stesso ha spiegato che si diverte con il gruppo, lavora in sintonia con i dirigenti ed è rimasto piacevolmente colpito dai tifosi laziali. Questi aspetti lo hanno convinto che si può lavorare al meglio e che ci sono tutti i presupposti per mettere le basi di qualcosa di importante. Questo fa sí che potrebbe anche esserci un futuro da dirigente laziale per l’allenatore: gli elementi ci sono, ora si aspetta solo di mettere tutto in pratica.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: