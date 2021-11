Lazio-Galatasaray, vietata la trasferta ai tifosi turchi

E’ stato licenziato il ricorso proposto dal Galatasaray in merito alla decisione del CEDB secondo cui la squadra turca non potrà vendere i biglietti in trasferta per le prossime due gare di Europa League, oltre ad una ammenda di 50.000 euro. Dunque i tifosi del Galatasaray non potranno prendere parte alla gara di Roma contro la Lazio in programma il prossimo 9 dicembre.

