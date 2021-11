Lokomotiv Mosca-Lazio, la società conferma l’assenza del pubblico ospitante

La Lazio, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha confermato l’assenza del pubblico ospitante per la trasferta contro la Lokomotiv Mosca. Questa la nota della società: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 9 settembre scorso, la S.S. Lazio conferma che, a causa della pandemia ancora in corso che limita gli spostamenti tra gli Stati per evitare il diffondersi del contagio, la gara del 25 novembre di Uefa Europa League con il Lokomotiv Mosca, si svolgerà senza pubblico ospite. Si sconsiglia vivamente, pertanto, di non effettuare prenotazioni o organizzare viaggi per la gara in questione”.

