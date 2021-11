Nuova avventura per l’ex mister della Primavera Menichini: ecco dove

Leonardo Menichini, ex mister della Primavera della Lazio dal 2019 al 2021, è il nuovo allenatore del Monterosi Tuscia, squadra di serie C. Ecco il comunicato ufficiale del club laziale: “Monterosi Tuscia Fc dà il benvenuto a mister Leonardo Menichini quale responsabile tecnico della Prima Squadra. Il mister sarà a disposizione già da oggi e guiderà il primo allenamento assistito dal prof. Massimo Stalteri in qualità di preparatore atletico. Completano il gruppo di lavoro il prof. Marco Antinori e l’allenatore dei portieri Fabio Morelli, questi ultimi già in organico da inizio stagione”

