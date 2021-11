Valentini, ex dirigente FIGC: “Immobile è andato via con le lacrime agli occhi”

Gli esami che hanno evidenziato un edema al polpaccio per Immobile e che lo hanno costretto a lasciare il ritiro della nazionale hanno lasciato in apprensione molti tifosi della Lazio, soprattutto alla luce del fatto che non si sanno ancora precisamente i tempi di recupero del bomber di Torre Annunziata in vista del nuovo tour de Force che attenderà la squadra di Maurizio Sarri. In merito all’abbandono del ritiro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Antonello Valentini, ex dirigente FIGC. Queste le sue parole: “Gli staff medici di tutte le Nazionali hanno il massimo rispetto dello stato di salute dei giocatori. La prima cosa che fanno è di parlare con il loro omologo nel club di appartenenza del giocatore. Non accetto questo ‘cicaleccio’ che si è creato intorno a Immobile, di cui si pensa che sia stato rimandato al club per poi giocare con la Juventus. Questa è una partita importante per la Svizzera e non avrà pezzi pesanti, per questo ha avuto grande rispetto per i club e li ha rimandati a casa. Immobile è andato via con le lacrime agli occhi. Già prima del Marsiglia, Sarri aveva parlato di un problemino a Immobile. La Nazionale non ha mai abusato delle condizioni fisiche di un giocatore e di esporlo a rischi di infortuni più gravi”.

