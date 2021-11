CdS | Ciro, la ripartenza: full immersion dentro Formello

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ieri ha iniziato le terapie, domani effettuerà un nuovo controllo: i tempi di rientro saranno precisi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, iniziate le cure fisioterapiche per Immobile a Formello: il giocatore salterà la partita della Nazionale e Lazio-Juve. Si parla di un edema vasto al polpaccio sinistro. Al 99% si tratta di uno stiramento, manca solo l’ultimo esame per certificarlo. Il giocatore biancoceleste rischia uno stop di 20-30 giorni, ma solo gli esami di domani sapranno stimare con più precisione i tempi di recupero. Potrebbe tornare nella partita contro il Napoli. Ieri Sarri lo ha incontrato nel centro sportivo e ha provato a rincuorarlo. Nel mentre, il tecnico biancoceleste sta pensando a due soluzioni per sostituirlo momentaneamente: Pedro come falso nueve o il rilancio di Muriqi. Intanto, la Lazio ieri ha iniziato a lavorare senza gli otto titolari e senza Ciro, Lazzari e Raul Moro (virus intestinale). L’esterno si è fatto male a Marsiglia, vuole fare un tentativo per la Juve. Adesso Sarri aspetta il mercato invernale per ottenere due-tre acquisti per fare rotazioni ed evitare emergenze.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: