CdS | L’Olimpico per 52 mila, sul campo lavori forzati

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Teloni anti-pioggia e monitoraggio degli agronomi: terreno non ancora perfetto, ma in miglioramento.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri sera è iniziato il Tour dell’Olimpico con i giardinieri di Sport e Salute, a cui la Figc ha aggiunto il proprio agronomo di fiducia per controllare le condizioni del terreno di gioco in vista della partita Italia-Svizzera. Nella scorsa settimana, infatti, oltre alle condizioni meteo sono stati diversi gli eventi disputati all’Olimpico: la partita di Conference League, Italia-All Blacks e Lazio-Salernitana. Previsto per oggi alle ore 10.30 l’inaugurazione del Tour, alla presenza di Lotito, Lombardo e Vito Cozzoli, numero uno di Sport e Salute. Alle ore 12 la conferenza stampa di Mancini e Bonucci. Da lunedì diventerà possibile visitare l’impianto. Previsti 52 mila spettatori allo stadio Olimpico per il prossimo impegno della Nazionale.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: