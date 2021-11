Il Codacons dopo il comunicato di DAZN: “E’ una nostra vittoria, risultato a favore di tutti i tifosi di calcio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo il comunicato di DAZN che spiega la propria posizione sull’utilizzo della doppia utenza, il Codacons, come riporta Sportface.it, si arroga i meriti per la decisione presa da DAZN sull’utilizzo, contemporaneamente, della doppia utenza del proprio abbonamento: “Una vittoria su tutti i fronti del Codacons e dei tifosi che l’associazione rappresenta la marcia indietro di Dazn che ha annunciato oggi che nessun cambio sulla doppia utenza ci sarà durante la stagione in corso. Siamo l’unica associazione ad essersi attivata contro l’idea di Dazn di porre fine agli abbonamenti multiuso presentando un esposto ad Agcom e Antitrust, e proprio grazie alle nostre denunce e alla campagna di disdette da parte degli abbonati annunciata dal Codacons la società ha deciso di fare marcia indietro. Portiamo a casa un importante risultato a favore di tutti i tifosi di calcio e degli abbonati Dazn, i cui diritti rischiavano di essere calpestati. Ora il Codacons proseguirà e rafforzerà la sua attività di vigilanza sulla qualità del servizio della piattaforma e sulle future decisioni che Dazn adotterà nei confronti dei propri clienti”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: