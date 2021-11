Infortunio Immobile, professor Ferretti: “Ciro si è presentato già con un dolore, non eravamo stati informati dalla Lazio”

All’interno della sala stampa dell’Olimpico, con Mancini e Bonucci, è intervenuto anche il responsabile dell’area medica della Nazionale Italiana Andrea Ferretti, il quale ha commentando anche le condizioni di Ciro Immobile. Queste le sue parole:

“Ciro si è presentato già con un dolore, in condizioni non perfette. Quindi ha fatto attività di recupero in acqua. Dopo 36 ore canoniche hanno fatto (e non solo Ciro) una risonanza magnetica. Immobile non si è mai allenato con noi. C’era una sofferenza al soleo, e quindi ritenuto non recuperabile. Noi non eravamo stati informati dalla Lazio, ma ci sta nella concitazione di un post partita. Da parte nostra non c’è nessun problema”.

