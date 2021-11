La Repubblica | Immobile e Pellegrini, la sfortuna dei due capitani

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Immobile e Pellegrini costretti da infortunio a saltare un match cruciale per entrambi.

Come riportato da La Repubblica, Immobile e Pellegrini, leader imprescindibili per Roma e Lazio, penalizzati da infortuni – e quindi dalla sfortuna – in azzurro. Bloccati da guai fisici, entrambi non ci saranno, domani all’Olimpico contro la Svizzera. Ciro (161 gol con la Lazio) aveva dovuto saltare le finali della Nations League, ma era convinto di rifarsi in queste ultime sfide per la qualificazione al Mondiale. Niente, una lesione al polpaccio sinistro lo ha costretto a tornare a casa: domani altra risonanza magnetica, quella decisiva per capire i tempi di recupero, al momento fissati in 20 giorni. La Figc assicura che Immobile si sia infortunato domenica con la Salernitana, ma non si capisce perché sia stato portato in conferenza stampa martedì a Coverciano. Un giallo che potrebbe avere rilevanza sul piano assicurativo. E Immobile sistema gli scettici a oltranza così: «Voglio essere il centravanti della Nazionale anche in Qatar». Domani intanto farà il tifo per il suo amico e compagno di squadra Acerbi: contro la Svizzera, sarà titolare al posto di Chiellini. In panchina invece l’altro laziale Cataldi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: