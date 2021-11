Nazionale, Immobile segue gli allenamenti da bordo campo

A seguito di tutte le polemiche che sono nate attorno alla questione dell’infortunio di Ciro Immobile, l’attaccante sta seguendo a bordocampo l’allenamento dell’Italia all’Acquacetosa. L’attaccante azzurro è stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale per via di un problema al polpaccio che potrebbe lasciarlo fuori nelle prossime fondamentali gare della Lazio. Per lui un problema al polpaccio nato probabilmente dal sovraccarico a cui si è esposto con l’ampio minutaggio nelle ultime partite. “Immobile ha finito il match con la Salernitana che stava bene, sennò non sarebbe partito con la nazionale” è solo una parte delle dichiarazioni del patron biancoceleste Claudio Lotito che ha però specificato di non voler attaccare la nazionale, ma specificando che queste cose accadono sempre alla Lazio. Per Ciro si teme una lesione, ma solo le prossime analisi e le sue condizioni nei prossimi giorni possono dire la verità.

