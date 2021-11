Serbia-Qatar, amichevole oggi alle 18: Milinkovic parte dalla panchina

Quest’oggi andrà in scena l’amichevole tra Serbia e Qatar, in programma alle ore 18. Parte dalla panchina il centrocampista della Lazio Milinkovic Savic, che probabilmente darà il suo contributo a partita in corso. Titolare, invece, il fratello Vanja, portiere del Torino, alla sua prima convocazione nella nazionale maggiore.

