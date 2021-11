SOCIAL | La Lazio lancia un sondaggio: “Scegli il miglior gol segnato da Ciro Immobile” – FOTO

Ciro Immobile è definitivamente entrato nella storia della Lazio, riscrivendo pagine importanti della Società capitolina. Con le sue 161 reti in biancocleste, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Lazio, Raggiungendo e staccando Silvio Piola in sole due gare. Un traguardo storico per l’attaccante e la Società stessa, che ha voluto premiarlo domenica scorsa prima della sfida conta Salernitana, in cui ha messo il solito timbro. L’infortunio rimediato in Nazionale però, potrà tenerlo lontano dal campo per i prossimo 20/30 giorni, costringendolo a saltare i prossimi importanti incontro contro Juventus, Lokomotiv Mosca e Napoli. Sui proprio profili social ufficiali, la Lazio ha voluto ancora renderli omaggio, lacciando un sondaggio a tutti i tifosi biancocelesti chiamati a scegliere il miglior gol segnato da Immobile con l’aquila sul petto. Per votare, sarà necessario iscriversi alla pagina di Binance, il nuovo main sponsor della Lazio.

Di seguito il post della Società:

👑 Ciro Immobile with 160 goals became Lazio’s top scorer. He has chosen in person six of his most spectacular goals. Now it’s your turn, choose the best one!

🗳 Sign up on the Binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/ZtjSmKFrsm pic.twitter.com/cNosbBmdu9

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 11, 2021