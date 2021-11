Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali: Acerbi dall’inizio – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alle 20.45 scendono in campo allo Stadio Olimpico di Roma Italia e Svizzera, settima gara del Gruppo C per gli azzurri, fondamentale in ottica Qatar 2022. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

All. Roberto Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Frueler, Zakaria; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor

All. Murat Yakin

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: