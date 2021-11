La Repubblica | Lotito, altra lite con la Figc: “Ciro era sano, è tornato rotto”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

All’Olimpico ieri erano vicini, Lotito e Gravina, ma la distanza tra loro resta inquietante. Il nuovo motivo di scontro? L’infortunio di Immobile. “Dicono che si sia fatto male contro la Salernitana? Avete visto tutti che partita ha fatto domenica fino al 90′”. Mentre il presidente della Lazio polemizza, il presidente federale Gravina lo osserva alle sue spalle, erano entrambi all’inaugurazione del tour dell’Olimpico, al via lunedì, senza scomporsi. Lotito contesta la ricostruzione dello staff azzurro, secondo cui Ciro si sarebbe infortunato contro la Salernitana e non a Coverciano. “Non è un attacco alla Figc, lo avrei detto, è solo cronaca. Se Immobile avesse avuto problemi, non sarebbe partito: poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo quella gara. In azzurro, a parte o no, ha comunque lavorato. Ho notato che queste situazioni accadono sempre ai calciatori della Lazio”. Pronta la risposta, firmata dal professor Ferretti, responsabile dello staff medico dell’Italia: “Immobile si è presentato lunedì al raduno riferendo di un problema al polpaccio avvertito nella partita del giorno prima. Ha svolto lavoro in acqua, poi dopo 36 ore ha effettuato la risonanza che ha rivelato una sofferenza al soleo. Nella concitazione del dopo partita, può capitare che la Lazio non ci abbia avvisato”. Da Formello replicano che, al contrario, i medici biancocelesti dovevano essere chiamati da Coverciano appena Immobile ha manifestato il suo problema, per confrontarsi e concordare il da farsi. E poi si chiedono come sia possibile che lunedì Ciro abbia svolto le terapie senza una risonanza e quindi senza una diagnosi, visto che l’esame l’ha svolto martedì. La polemica, in ballo c’è il nodo dell’assicurazione, resta viva, anche se Lazio e Figc non dovrebbero arrivare a un contenzioso. Nel pomeriggio di ieri i due staff medici hanno provato a chiarire, è scattata la tregua. La priorità per la Lazio è capire i tempi di recupero di Immobile, che tra oggi e domani si sottoporrà alla risonanza decisiva. Attesissime le risposte, con Sarri che valuta la formula del “falso 9” per sopperire alla sua assenza. Lotito si fida del Comandante: “È un maestro di calcio, la persona giusta per aprire un ciclo di medio-lungo termine”. Capitolo eventi: su iniziativa di Papa Francesco, domenica 21 novembre la Lazio a Formello ospiterà un’amichevole benefica tra la “Squadra del Papa Fratelli tutti” e la rappresentativa della World Rom Organization: martedì 16 la presentazione al Vaticano. La Repubblica.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: