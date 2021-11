Montenegro, Stefan Jovetic positivo al Covid

A due giorni dalla gara contro l’Olanda, il Montenegro si prepara a fronteggiare una difficoltà in più: l’ex Monaco Stefan Jovetic, accostato in estate alla Lazio, è risultato positivo al Covid. Situazione da monitorare, dato che l’esterno biancoceleste Adam Marušić è stato convocato dal Montenegro anche in questa sosta per le nazionali.

