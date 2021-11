Napoli-Lazio, settore ospiti: ecco quando partirà la vendita dei biglietti

Nel 14° turno di Serie A, la Lazio affronterà il Napoli, nel match del Diego Armando Maradona in programma domenica 28 novembre alle ore 20:45. Alle 15:00 di oggi, 12 novembre, partirà la vendita per i sostenitori partenopei, ai seguenti prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00; Tribuna Nisida € 60,00; Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12); Distinti € 50,00; Curve anello superiore € 25,00; Curve anello inferiore € 15,00. La vendita del settore ospiti invece, come riportato sul sito Ticketone.it, e dunque per i tifosi biancocelesti, avrà inizio dalle ore 10:00 del 15/11/2021 alle ore 19:00 del 20/11/2021.

