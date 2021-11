Scomparsa Giampiero Galeazzi, il saluto di Lotito: “La sua fede laziale era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe”

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della Lazio, il Presidente Claudio Lotito ha voluto rendere omaggio e dare l’ultimo saluta a Giampiero Galeazzi, che oggi si è spento all’età di 75 anni. Il Patron biancoceleste ha espresso parole di profonda stima nei confronti del giornalista, ricordando la sua fede laziale che lo ha sempre contraddistinto.

Queste le parole di Lotito

“Dichiarazione del Presidente Claudio Lotito:

La Società Sportiva Lazio, con tutti i suoi atleti e tifosi, piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente. La fede laziale di Giampiero era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: “Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio”. In quel cielo brilla una stella in più.”

