Addio Galeazzi, il saluto degli Ultras Lazio: “Buon viaggio Bisteccone, cuore laziale” – FOTO

Un lutto che ha toccato il mondo sportivo e non solo: la triste notizia della scomparsa di Giampiero Galeazzi ha scaturito numerosissime dimostrazioni d’affetto al noto giornalista e di vicinanza nei confronti della sua famiglia. Anche gli Ultras Lazio hanno dedicato uno striscione al cronista: “Buon viaggio Bisteccone, cuore laziale”; emblematica la sua corsa all’Olimpico in occasione del secondo scudetto della Lazio: una fede, quella calcistica, mai nascosta ma mai ostentata, in pieno stile biancoceleste. Una presenza indimenticabile per il mondo laziale e non solo.

