CdS | Muriqi in uscita, Botheim e Sesko idee per l’attacco

Caccia al vice-Immobile. È diventata una necessità viste le condizioni di Ciro, i tour de force in programma, il rendimento di Muriqi che continua a non convincere. Sarri spera di ricevere un rinforzo a gennaio in attacco per lanciare l’assalto al quarto posto e permettersi il lusso di far rifiatare il suo bomber. Erik Botheim del Bodø Glimt, 21 anni, sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento dopo i 3 gol rifilati alla Roma. Il suo contratto scade nel dicembre 2022, manca poco più di un anno. Il suo agente non ha smentito l’interesse della Lazio, pronta a intervenire per sostituire l’eventuale partenza di Muriqi, sempre più desideroso di tornare al Fenerbahce. Per lui si studia anche la possibilità del prestito. È spuntato anche il nome di Benjamin Sesko, classe 2003 del Salisburgo. Nella stagione in corso 18 presenze e 7 gol. Sono tutti attaccanti in rampa di lancio, la concorrenza è agguerrita. La Lazio si guarda intorno alla ricerca del profilo giusto. Possono tornare di moda vecchi nomi come quello di Wesley Moraes, è tornato al Bruges in prestito dopo la parentesi con l’Aston Villa. È stato tormentato dagli infortuni, sta trovando spazio con il contagocce. Forse sarebbe una scommessa eccessiva.

