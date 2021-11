CdS | Sergej, prove Mondiali. E ora avverte Ronaldo: si decide la qualificazione

Ogni famiglia ha la sua storia. La famiglia Milinkovic giovedì ha vissuto un pomeriggio magico, Sergej e Vanja hanno giocato insieme nella nazionale maggiore dopo le vittorie centrate nelle giovanili. Il laziale è entrato nella ripresa e ha firmato il 4-0 contro il Qatar. Sergej ha colpito per la quarta volta dall’inizio della stagione, tre gol con la Lazio, uno con la Serbia. E domani sfiderà CR7 in Portogallo, a Lisbona. Il match contro i portoghesi sarà decisivo per la qualificazione ai Mondiali per evitare gli spareggi. Milinkovic sfiderà Ronaldo e poi rientrerà a Roma per sfidare la Juventus. Vive un nuovo momento magico, è il centrocampista che svetta di più in Europa e ha ricominciato a colpire con la Serbia. Aveva senato anche a settembre contro l’Irlanda. È al servizio di tutti, della Lazio, della Nazionale. Sarri lo aspetta a Formello, spera di ritrovarlo in buone condizioni. Deve rinunciare a Ciro contro la Juve, costruirà una Lazio senza centravanti, con Pedro falso nueve, Felipe e Zaccagni ai lati. E Sergej e Luis Alberto dovranno essere costruttori e distruttori come nella filosofia sarriana. Milinkovic ha regalato 3 gol e 4 assist alla Lazio, ha segnato a Empoli, Roma e Inter. Corriere dello Sport.

