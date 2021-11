Galeazzi, per l’ultimo saluto la camera ardente verrà allestita lunedì in Campidoglio

Dopo la triste notizie di ieri, tante le dimostrazioni d’affetto nei confronti di Giampiero Galeazzi: professionista al quale era impossibile non affezionarsi. Un cronista esemplare, una persona in grado di attirare le simpatie di tutti. Una grande perdita non soltanto per il mondo sportivo. Per l’ultimo saluto al volto noto della tv, scomparso ieri all’età di 75 anni, verrà allestita la camera ardente lunedì 15 novembre a Roma. Con un post sul suo profilo ufficiale Facebook lo ha comunicato Gianluca Galeazzi, figlio del noto giornalista, che ringrazia e scrive quando e dove sarà possibile salutare il papà: “Grazie a tutti per l’ondata di affetto che ho ricevuto . La Camera ardente sarà allestita in Campidoglio nella sala della protomoteca lunedì alle 11.30 per tutto il giorno . Un Abbraccio”

