Il Tempo | Pedro o Zaccagni alla Mertens

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Muriqi, Pedro o Zaccagni, sono le tre possibili scelte di Maurizio Sarri per sostituire Immobile fermo ai box. Ciro ha già abituato i tifosi laziali a recuperi lampo, ma questa volta il forfait contro la Juventus sembra certo. L’assenza di Muriqi, impegnato nella causa nazionali, sta contribuendo ad alimentare nella mente del mister l’idea di posizionare come falso nueve lo spagnolo Pedro come Mertens ai tempi del Napoli nella stagione 2016/17, in occasione dell’infortunio per otto giornate di Arkadiusz Milik. Idee che stanno prendendo una forma più concreta nelle ultime sedute di allenamento della squadra capitolina. Nella corsa al ruolo di centravanti biancoceleste non bisogna escludere l’ex veronese Zaccagni che con Juric, in situazioni di emergenza, ha giocato nelle posizioni centrali dell’attacco ottenendo anche discreti risultati. La partenza dal primo minuto contro la squadra di Allegri da parte di uno tra Pedro o Zaccagni potrebbe essere la definitiva bocciatura nei confronti del calciatore kosovaro e la certezza di lasciare Roma in una delle prossime sessioni di mercato. Al momento un ritorno al Fenerbahce sembra essere l’ipotesi più probabile. Lo riporta Il Tempo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: