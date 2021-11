Nazionali, guai in casa Juve: due giocatori escono per infortunio

Come riportato da Calciomercato.com, la partita notturna tra Uruguay e Argentina non porta buone notizie alla Juventus. Due giocatori bianconeri sono usciti per infortunio: Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. L’argentino dopo aver fornito l’assist per il vantaggio della nazionale albiceleste è costretto ad uscire a causa di un problema muscolare. L’uruguayano, invece, ha subito una contusione al ginocchio a seguito di un contrasto con il Tucu Correa. Condizioni da valutare con il passare delle ore, in vista della sfida di campionato contro la Lazio di Sarri.

