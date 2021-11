TMW – Patric e Strakosha, rinnovo con la Lazio lontano. Tare al lavoro per blindare Luiz Felipe

Difensore centrale ma all’occorrenza anche terzino destro, lo spagnolo Patric con Maurizio Sarri sta trovando il suo spazio, seppur con un ruolo da comprimario, Il tecnico biancoceleste la scorsa estate in assenza di nuovi rinforzi ha bloccato la cessione dello spagnolo e fin qui in stagione l’ha impiegato in sette partite, sei volte in campionato e una volta in Europa League, dove è anche andato a segno.

Difficile però oggi dire quale sarà il suo futuro. Perché la Lazio qualche mese fa gli ha presentato una prima offerta per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, un’offerta ritenuta non soddisfacente e per questo rispedita al mittente. Da capire se Tare e Lotito rilanceranno, ma ad oggi un suo addio – a fine stagione più che a gennaio – è più che probabile.

Discorso diverso per Thomas Strakosha. Il portiere albanese, anche lui a scadenza, ha perso il posto da titolare a favore di Pepe Reina e oggi anche per questo motivo appare difficile un suo rinnovo di contratto.

Da monitorare, infine, la situazione di Luiz Felipe, altro giocatore il cui contratto scadrà a fine stagione. Titolare inamovibile, il difensore brasiliano è uno dei meno pagati della rosa e la Lazio sta lavorando per rinnovargli il contratto, a cifre decisamente più alte rispetto a quelle attuali. L’ultima parola però spetterà al giocatore, che ha mercato in Italia e non solo. TuttoMercatoWeb

