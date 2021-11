Var, Collina: “Il mio giudizio è più che positivo, l’obiettivo è uniformare il suo utilizzo dappertutto“

L’ex arbitro Pierluigi Collina, ai microfoni di SportWeek ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha detto la sua sul Var: “Il mio giudizio è estremamente positivo. Nel 2014 partecipai alla prima riunione in cui venne discussa l’opportunità di dotare l’arbitro di un supporto tecnologico. È uno strumento che sarà sempre più utilizzato. Perciò ne semplificheremo l’utilizzo, riducendone i costi e le persone coinvolte. In Italia sicuramente il ricorso alla Var va perfezionato: è come un bambino che ha imparato a camminare, non ancora a correre. L’obiettivo è quello di uniformare il suo utilizzo dappertutto. Davanti a una regola che si presta a essere interpretata, l’uniformità è difficile, soprattutto quando chi interpreta viene da esperienze calcistiche diverse. La tecnologia serve anche a ridurre la difformità di giudizio”.

