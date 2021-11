Women, Cucchi su Juventus-Lazio: “Bianconere troppo forti, le biancocelesti meritano comunque applausi”

“Nona vittoria consecutiva per la #JuventusWomen in campionato, due soli gol subiti. Troppo forti le bianconere. Anche per la #Lazio che ne ha incassati 5. Le ragazze biancocelesti sono ultime in classifica. Ma meritano applausi lo stesso. Almeno da parte mia. #JuventusLazio“, questo il commento post Juventus-Lazio Women del noto giornalista Riccardo Cucchi sul suo profilo ufficiale Twitter. Una gara sicuramente simile ad un’impresa per le biancocelesti di mister Catini, ferme a 0 punti dopo 8 gare, che oggi incontravano in trasferta la capolista. Eppure la nota voce del giornalismo sportivo, attento osservatore, ha trovato del buono nelle prova delle laziali. Che sia una discreta prestazione, nonostante il pesante risultato (5-0), a far accendere la “scintilla” delle ragazze biancocelesti che hanno subito un avvio di stagione poco facile, anche per il cambio alla guida tecnica con l’esonero della coach Moroce.

