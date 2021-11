Juventus, le condizioni di Dybala

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Quando manca una settimana alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, arrivano aggiornamenti importanti sul fronte bianconero per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala. Gli esami a cui si è sottoposto l’argentino, hanno escluso lesioni, evidenziando invece un semplice sovraccarico muscolare al sole: oltre che per la gara contro la Lazio, l’argentino potrebbe essere disponibile addirittura per la seconda gara dell’Argentina, quella contro il Brasile, nella notte tra martedì e mercoledì.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: