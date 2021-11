TMW | 50 giorni al mercato, Lazio: due innesti per Sarri, Muriqi ed Escalante fuori dal progetto

Countdown al mercato che può ufficialmente iniziare: a 50 giorni da oggi riapriranno i battenti delle trattative per le squadre italiane e già diversi direttori sportivi sono al lavoro per colmare le lacune emerse dopo quanto fatto in estate. Andiamo ad analizzare i movimenti futuri e presenti delle venti squadre di Serie A. In casa Lazio ci sono alcuni nodi da sciogliere, ma la certezza è una sola: per ogni acquisto è necessaria almeno una cessione. Da capire l’approccio di Lotito e Tare alla sessione di gennaio, finestra in cui di solito la società biancoceleste è poco attiva. Quest’anno però può essere l’eccezione, perché Lotito è rimasto così incantato da Sarri (vicino al rinnovo) da poter fare uno sforzo per accontentarlo.

In entrata: due le priorità di Sarri, ma la difesa rimane un punto interrogativo

Un intermedio di gamba e una punta: ecco le due principali richieste di Sarri per il mercato di gennaio. Per il centrocampo non sono ancora usciti possibili nomi, ma il profilo è tracciato: serve una mezzala che abbini corsa e qualità, una sorta di Allan. Per l’attacco invece sono circolate le candidature di Botheim, classe 2000 del Bodo/Glimt, e Sesko, classe 2003 del Salisburgo. Servirebbe un rinforzo anche in difesa, perché le due alternative a Luiz Felipe e Acerbi – Patric e Radu – non convincono appieno. Il problema è che a livello numerico il reparto è al completo. In più a gennaio verrà tesserato Kamenovic, serbo classe 2000 arrivato in estate: terzino sinistro, può fare anche il centrale.

In uscita: Muriqi ed Escalante fuori dal progetto, rischio Strakosha

Ovviamente, per ogni acquisto è necessaria una cessione. Due i profili che sicuramente possono lasciare Formello perché già bocciati da Sarri: Escalante e Muriqi, rispettivamente in campo 8 e 203 minuti in stagione. Sul centrocampista argentino in estate c’era il Marsiglia, mentre il centravanti kosovaro interessa in Turchia: Galatasaray e Fenerbahce lo vorrebbero però in prestito. Ancora da sciogliere la situazione di Strakosha, in scadenza ma ancora lontano dal rinnovo: dal 1 febbraio può firmare con un altro club, per questo a gennaio se dovesse arrivare un’offerta verrà presa in considerazione.

