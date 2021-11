Il Messaggero| Calciomercato Lazio, ecco il sogno per l’attacco se parte Muriqi

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero la Lazio starebbe pensando all’attaccante da regalare a Sarri qualora dovesse partire Muriqi. L’attaccante kosovaro ha infatti trovato pochissimo spazio con Sarri, e lì dove è stato chiamato non è riuscito a mettersi in mostra, come nella gara contro il Bologna persa per 3-0. Il sogno per l’attacco, dunque, sarebbe Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari sta faticando a mettersi in mostra i questa stagione, che sta comunque essendo fallimentare per la sua squadra al momento all’ultima posizione in classifica.

