Irlanda del Nord-Italia, gli azzurri si giocheranno il Mondiale ai playoff: ecco come funzionano

L’Italia fallisce l’appuntamento per il Mondiale contro l’Irlanda del Nord, pareggiando la sfida con uno 0-0. Un punteggio che non permette agli azzurri di qualificarsi ufficialmente ai Mondiali in Qatar 2022, vista anche la vittoria della Svizzera contro la Bulgaria per 4-0. Con 18 punti conquistati, sono loro a qualificarsi come primi nel girone e a staccare direttamente il pass per il Qatar. L’Italia invece, con il secondo posto ottenuto, si giocherà il tutto per tutto ai play-off.

Come funzionano i play-off?

Sono 12 le nazionali che accederanno ai play-off (le 10 seconde classificate di ogni girone più le 2 migliori formazioni migliori dell’ultima Nations League che non hanno centrato la qualificazione attraverso i gironi) e verranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre.

Ogni girone sarà composto da 2 teste di serie, le quali affronteranno le 2 non teste di serie in semifinali in una gara secca. Le Nazionali vincenti, si scontreranno poi in finale, sempre in gara unica. Tale meccanismo sancirà le 3 ultime qualificate al Mondiale.

Le squadra che attualmente sono andate ai play off sono: Russia, Svezia, Portogallo Macedonia, Austra, Scozia, Galles e Repubblica Ceca. L’Italia quasi sicuramente, farà parte delle teste di serie.

