CdS | Lazio, Felipe test da falso nueve. Rebus tampone per Marusic

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio, in attesa del rientro dei giocatori impegnati in Nazionale, sta lavorando per la gara di sabato, in programma all’Olimpico contro la Juventus. Mister Sarri valuta le condizioni di Immobile ed eventuali sostituti: come riportato dal Corriere dello Sport, Pedro è pronto da falso nueve ma l’allenatore ha testato più giocatori in quella posizione, da Zaccagni a Felipe Anderson. Per quanto riguarda invece Marusic, ieri era atteso l’esito del tampone: la società potrebbe oggi fare comunicazioni a riguardo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: