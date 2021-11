FORMELLO | Testa alla Juventus, ancora out Immobile e Lazzari: differenziato per Cataldi

Archiviata la sosta per le nazionali, si torna a scendere in campo nei vari campionati. La tredicesima giornata di Serie A mette sul piatto l’affascinante incontro tra Lazio e Juventus, in programma sabato 20 novembre, ore 18.00, sul prato dello Stadio Olimpico. Sul terreno di gioco della Capitale Maurizio Sarri ritroverà la sua ex squadra, e inizia a preparare la gara che mette in palio punti importanti per la classifica. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo le vittorie contro Salernitana e Fiorentina. Nella seduta di quest’oggi, al Centro Sportivo di Formello, non hanno preso parte i giocatori convocati nelle rispettive nazionali, tra cui ovviamente l’azzurro Francesco Acerbi, ieri in campo con l’Italia nella serataccia di Belfast per 90 minuti. Oltre a loro, non c’erano Ciro Immobile e Manuel Lazzari, ancora alle prese con i loro infortuni. Per Danilo Cataldi allenamento differenziato. Al gruppo si sono aggiunti anche i Primavera Romano Floriani Mussolini, Niccolò Pollini, Larsson Coulibaly e Capitan Marco Bertini, oltre al portiere Alessio Furlanetto.

