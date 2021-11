Gianni Di Marzio su Immobile: “Non è un problema della Nazionale, deve giocare”

Immobile è un problema per l’Italia? Stando alle tante critiche e commenti che gli sono stati rivolti tutto lascerebbe pensare a questo. Ma vedere la Nazionale in queste ultime gare avrà fatto riflettere sicuramente qualcuno. I movimenti di Immobile sono mancato ed è stato evidente. Probabilmente l’inferiore incisività rispetto a quando gioca con la Lazio è data dal fatto che il suo modo di giocare ideale è ben diverso da quello proposto dalla nazionale: E’ di questo avviso Gianni Di Marzio, intervenuto al programma TMWRadio. Queste le sue parole: “Immobile un problema per la Nazionale? Non sono d’accordo. Fa una valanga di gol in campionato, per me è un contropiedista, di mentalità europea, che deve giocare. In questo momento in Italia chi è un attaccante che può giocare titolare in Nazionale? Non ne vedo”.

