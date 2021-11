Juventus, Dybala salta il Brasile: in dubbio per la Lazio

Dybala salterà sicuramente la sfida contro il Brasile. In dubbio fino all’ultimo la sua presenza, dopo il problema al polpaccio, ovvero infiammazione al soleo sinistro, Dybala non prenderà parte alla gara contro i verdeoro. Dopo la partita di questa sera prenderà un aereo privato e tornerà a Torino. La sua presenza rimane in dubbio anche con la Lazio: sarà infatti valutato prima della gara. A riportarlo è Sky Sport.

