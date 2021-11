SOCIAL | Nazionale, Acerbi: “Qualificazione buttata via, a marzo sarà tutto nelle nostre mani” – FOTO

Un pareggio che brucia, nella fredda serata di Belfast, in cui gli Azzurri di Roberto Mancini non sono riusciti a punire l’Irlanda del Nord e sono stati condannati così dalla Svizzera ai playoff per accedere a Qatar 2022. Uno 0-0 che fa male ai Campioni d’Europa in carica, che per staccare il pass per i Mondiali dovranno trovare l’altra, più difficile, strada. Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, ieri in campo con l’Italia per 90 minuti, ha commentato così la partita sul proprio profilo Instagram: “Abbiamo buttato via la qualificazione e a marzo sarà tutto nelle nostre mani. Siamo un gruppo, forte, unito e non molleremo mai. Daremo più di quello che abbiamo”.

