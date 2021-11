CdS | Lazio, l’ascesa di Cataldi: con lui in campo Sergej e il Mago possono coesistere

Da riserva con poco minutaggio a protagonista di questo avvio di stagione: Danilo Cataldi si è messo a disposizione di mister Sarri ed il tecnico sta valorizzando l’impegno del giocatore. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il classe ’94 ha effettuato un processo di maturazione sia tattico che mentale: ha contribuito al rilancio di Luis Alberto insieme a Milinkovic: riesce a regalare alla squadra il dinamismo necessario per la convivenza dei due big. Per lui è arrivata anche la convocazione in Nazionale del ct Mancini ed ora è pronto a diventare sempre più protagonista di questa Lazio.

