GdS | Nazionale, Casiraghi su Immobile: “Si è sentita la sua assenza”

L’ex biancoceleste e bomber azzurro Pierluigi Casiraghi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, a proposito del percorso della Nazionale ha spezzato una lancia a favore di Immobile, sottolineando che l’attuale attaccante laziale non ne ha bisogno: per Casiraghi si è notata l’assenza di Immobile visto che è un giocatore che segna, pressa e crea la profondità. La speranza, anche per l’ex centravanti laziale, è che Ciro possa esserci a marzo, quando si giocherà per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

