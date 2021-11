Lazio-Juventus, si va verso il sold-out

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lazio-Juventus è uno degli anticipi della 13esima giornata di Serie A e ci si attende il pienone all’Olimpico. Considerata l’apertura al 75%, la capienza massima dello stadio è di 52975 posti e, come riportato da tuttomercatoweb, attualmente sono stati staccati 41370 tagliandi. Naturalmente non saranno tutti tifosi della Lazio, anzi: i tifosi bianconeri hanno presto esaurito il settore ospiti, motivo per cui la società ha destinato loro anche parte della Curva Sud. Ci sarà tempo per acquistare i biglietti fino al fischio d’inizio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: