TMW | Immobile aumenta i carichi di lavoro: oggi l’esame chiave in vista della Juventus

“Se gioco sabato? Vedremo, ci proviamo. L’infortunio ha i suoi tempi”. Ha lasciato aperta una porta, Ciro Immobile. Anzi, uno spiraglio. Piccolo ma abbastanza grande da far entrare tutti i tifosi della Lazio, che si aggrappano a quelle poche possibilità di vedere il centravanti biancoceleste in campo sabato contro la Juventus (ore 18). Oggi altra giornata chiave nella marcia di avvicinamento al big match dell’Olimpico: Immobile si sottoporrà agli esami decisivi, in base all’esito si capiranno le reali percentuali di un suo impiego. Se l’edema non ci sarà più e sarà completamente riassorbito, può tornare in gruppo e a quel punto, con 2-3 allenamenti sulle gambe, sarà in grado di giocare contro i bianconeri. In caso contrario, rientrerà a Napoli la domenica seguente.

E pensare che la scorsa settimana regnava incertezza e pessimismo sui tempi di recupero di Ciro. Invece i suoi progressi sono sorprendenti ed evidenti. Dopo aver svolto per giorni sedute in piscina e fisioterapia, il centravanti azzurro, che martedì scorso ha lasciato il ritiro di Coverciano per questa piccola lesione al soleo del polpaccio sinistro, ha aumentato i carichi di lavoro. La ‘notizia’ l’ha data lui stesso attraverso i suoi social, dove ha postato un video in cui si allenava in palestra a ritmo sostenuto. È un segnale, ma può non bastare.

La certezza è che ci proverà, Immobile, sempre generoso e pronto a sacrificarsi anche quando non è al meglio. La scelta finale sarà condivisa, dipenderà dallo staff medico e da Maurizio Sarri, che ovviamente spera di avere il capocannoniere del campionato a disposizione. Sa che è un rischio ma al tempo stesso, con le dovute garanzie cliniche, sarebbe pronto a metterlo in campo per vendicarsi della Juventus, la Vecchia Signora che lo ammaliò nell’estate del 2019 per poi abbandonarlo l’anno seguente. TuttoMercatoWeb\Riccardo CAponetti

