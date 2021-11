TuttoSport | Lazio-Juventus, Zoff: “Gara importante e interessante. Per Sarri essere un ex è un dettaglio in più”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In vista della gara dell’Olimpico tra Lazio e Juventus in programma sabato pomeriggio, ai microfoni di TuttoSport è intervenuto il simbolo di questa sfida: Dino Zoff. Il doppio ex, parlando dell’impegno di campionato, ha analizzato anche il percorso bianconero di Sarri prima di approdare in biancoceleste: “La Lazio e la Juve in campo formano già in sé una partita importante e interessante. Sarri sassolini nelle scarpe? È un dettaglio in più. Determinate dinamiche sono una costante nello sport, non solo nel calcio. Non è la prima volta che assistiamo a uno scenario del genere. In ogni caso, sì. Probabilmente potrebbe esserci una soddisfazione a lato in caso di vittoria”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: