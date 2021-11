Cagliari, il ds Capozucca: “Joao Pedro può giocare nell’Italia, ha la cittadinanza”

Una nuova freccia all’arco dell’Italia di Roberto Mancini potrebbe essere rappresentata da Joao Pedro, l’attaccante del Cagliari. A parlarne è il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ai microfoni di Radiolina: “Parlavo oggi con Joao Pedro e gli ho detto: ‘Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari, andare in nazionale e fare il Mondiale’. Magari con l’Italia, visto che ha la cittadinanza italiana. Mancano gli attaccanti in Nazionale, non capisco perché non possa essere preso in considerazione. Questa è una chicca che vi do in anteprima. Io ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano”. Lo riporta sosfanta.com.

