Quest’oggi il Milan e Mino Raiola si sono dati appuntamento per discutere del rinnovo di Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza nel 2022, ma nell’ultimo anno lui e il suo procuratore non si sono mai seduti al tavolo per trattare un rinnovi. Con l’arrivo di Tomori, la sua titolarità è stata messa in discussione, tanto che alcune squadre tra cui la Lazio avrebbero messo gli occhi su di lui. Romagnoli è un grande tifoso laziale, non lo ha mai nascosto, e diffcilemnete potrebbe desistere alle lusinghe della Società biancoceleste. D’altro canto però, è da diversi anni capitano del Milan nonché punto fermo del reparto arretrato, motivo per cui il Club rossonero non vorrebbe privarsi di lui così facilmente. A seguito dell’incontro avvenuto oggi a Milan tra le due parti, l’agente del centrale Mino Raiola si è così espresso: “È andata bene, è stato un incontro cordiale. Non parlo delle trattative. Se può rimanere? Tutto è possibile.” Finché non c’è la firma sul contratto, la sua permanenza al Milan rimane ancora in dubbio, con la Lazio che attende interessata alla finestra.

