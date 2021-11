Calciomercato Lazio, Schira: “Nuovo agente per Kostic. L’esterno potrebbe lasciare l’Eintracht e sogna la Serie A” | FOTO

Torna in orbita Lazio il nome di Filip Kostic. Dopo esser stato per lungo tempo un obiettivo dei biancocelesti in estate per rinforzare il reparto offensivo, l’esterno serbo torna di modo in casa Lazio. Come riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Filip Kostic ha scelto Alessandro Lucci come nuovo agente. L’esterno serbo, in forza all’Eintracht Francoforte, potrebbe lasciare la Germania, con un contratto in scadenza nel giugno 2023, ed il suo sogno è quello di approdare in Serie A. Alla finestra, oltre la Lazio, monitorano la situazione anche Inter e Fiorentina.

Filip #Kostic has chosen Alessandro #Lucci as new agent: the serbian winger could leave #EintrachtFrankfurt (his contract expires in June 2023) and dreams Serie A. #Inter, #Lazio and #Fiorentina are monitoring him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2021

