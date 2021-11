ESCLUSIVA| Dino Zoff: “Lazio e Juventus possono ambire ai primi 4 posti. La squadra di Sarri sta facendo bene”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domani alle 18 andrà in scena una partita molto importante per la Lazio: la sfida in casa contro la Juventus di Allegri. Le due squadre sono in cerca di una vittoria importante, che possa dare continuità ad una crescita che le due squadra stanno lentamente avendo dopo il cambio in panchina. Un doppio ex che è stato su entrambe le panchine, oltre a svariati anni da giocatore a Torino e da dirigente a Roma, è Dino Zoff, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it per commentare la gara in questione.

Come vedi Lazio e Juventus in questo momento della stagione dopo i cambi in panchina?

Diciamo che le aspettative della Juventus erano più alte, però credo che siamo all’inizio e che entrambe possano fare. La Lazio ultimamente ha fatto bene, è in ripresa.

Sarri vs Allegri è stata anche una sfida che negli ultimi anni ha acceso diversi dibattiti tra il “bel gioco” e il “corto muso”. Cosa ne pensa?

Io penso che un dibattito su una cosa del genere non può esserci. C’è il risultato: chi riesce ad avere la meglio vuol dire che si esprime al meglio. Bisogna proporre le cose adatte per vincere. A parità di rosa la squadra che vince si è espresso al meglio. Il resto sono tutte cose che nello sport contano, ma è altrettanto importante considerare i numeri e chi ha la meglio a livello di risultati.

A cosa possono ambire queste due squadre a fine stagione?

Lazio e Juventus penso che possano ambire ad una qualificazione in Coppa Campioni. Avanti nel tempo si vedrà se queste squadre hanno appreso qualcosa di importante, ma allo stesso tempo è giusto pensare a quest’anno. Per la Juventus c’è inoltre la Coppa Campioni, sono in gara su più fronti.

Considerando quella che è stata la sua carriera, cosa rappresentano Lazio e Juventus?

Da giocatore e allenatore alla Juventus sono passato ad allenatore e dirigente alla Lazio, si può parlare di una sorta di completamento umano. Poi fare il giocatore è la cosa più bella del mondo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: