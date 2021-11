FORMELLO – Immobile si allena, la Juve non è più un miraggio. Dietro torna Lazzari a destra

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

E’ seduto a bordo campo con gli scarpini mentre osserva il torello e i circuiti atletici dei compagni, Sarri poi chiama la squadra in campo per le prove tattiche e Ciro Immobile si alza per entrare in campo. Una sorpresa inaspettata quando il forfait sembrava ormai prossimo anche ascoltando le parole del Mister in conferenza quando ha spiegato che il giocatore domani è atteso da nuovi controlli medici. Gestisce le energie Ciro ma vuole esserci contro la Juventus, vederlo correre lo lancia automaticamente fra i titolari di domani. Niente falso nueve per Pedro che rimane sulla corsia mancina e Felipe Anderson dal lato destro con Zaccagni che partirà dalla panchina. Sciolto il dubbio in attacco, il resto della formazione è confermata con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Danilo Cataldi, ormai padrone della mediana biancoceleste. Dietro è tornato a disposizione Lazzari che si muoverà sull’out di destra con Hysaj che trasloca nuovamente dalla parte opposta. In mezzo la coppia Luiz Felipe-Acerbi a protezione della porta occupata da Pepe Reina. L’unico indisponibile rimane Adam Marusic, rimasto in isolamento in Serbia in attesa di smaltire il Covid che gli consentirà il rientro in Italia e riaggregarsi al gruppo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: