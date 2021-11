Lazio-Juventus, i convocati bianconeri: assenza pesante per Allegri

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, i bianconeri hanno pubblicato su Twitter la lista dei convocati per la sfida di domani. Nella lista bianconera spicca l’assenza di Paulo Dybala, fino all’ultimo considerato in dubbio per la sfida di domani, ed escluso dai convocati della Juventus. Oltre all’argentino assente anche Giorgio Chiellini. Ecco le scelte di Allegri.

