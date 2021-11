CdS | Ciro premiato all’Olimpico ma niente rischi: Sarri conta di recuperarlo a Mosca

All’Olimpico oggi entrerà solo per essere premiato da Lotito e applaudito da cinquantamila tifosi per il record strappato a Piola. La Lazio ha preparato un cerimoniale di riguardo per il suo capitano, 161 gol in poco più di cinque anni. Ciro Immobile salterà la partita con la Juve. Niente rischi, la decisione è stata presa ieri dopo l’allenamento di rifinitura a Formello in cui il centravanti è entrato in campo a sorpresa, scambiandosi il fratino più volte con Muriqi nell’undici più imbottito di riserve. Un altro segnale, perché Sarri dovrebbe cominciare con il tridente leggero formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Ciro sta meglio, quasi recuperato, ma per i medici della Lazio non ci sono ancora certezze totali per impiegarlo dopo due settimane piene di stop. Così è trapelato da Formello. Questa mattina non dovrebbe entrare nella lista dei convocati. Da lunedì tornerà ad allenarsi con il gruppo e Sarri conta di farlo giocare a Mosca dal primo minuto. Corriere dello Sport.

