CdS | Lazio in udienza dal Papa: appuntamento alle 12 in Vaticano

Una Lazio tutta calcio e Chiesa. Oggi alle 12 l’udienza privata dal Papa, alle 18 la sfida con la Juventus, domani l’amichevole “Fratelli tutti” a Formello su ispirazione del Santo Padre per promuovere l’integrazione e la solidarietà. Fischio d’inizio alle 14.30 con i cancelli aperti alle 13. Weekend dalle tappe illustri per il club biancoceleste. Il passo iniziale sarà stamattina in Vaticano quando Lotito verrà ricevuto da Papa Francesco, 24 ore prima della partita che si disputerà al Fersini. Ci saranno anche alcuni rappresentanti della Dinamo Zagabria, società che in passato ha ospitato attività simili. Nel pomeriggio raggiungeranno l’Olimpico dove scambieranno le maglie e verranno firmati due palloni dai calciatori di Lazio e Juve. Saranno messi all’asta grazie al progetto “Un calcio all’esclusione” e l’incasso devoluto per aiutare l’inserimento di bambini e ragazzi Rom nelle squadre di calcetto. Corriere dello Sport.

