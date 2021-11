CdS | Pandev: “Gli anni alla Lazio i migliori della mia carriera. Dispiace per il brutto epilogo”

Domani il Genoa ospiterà la Roma, nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato. L’ex attaccante della Lazio, Goran Pandev, intervistato dal Corriere dello Sport, è intervenuto sulla partita di domani. Una sfida dal sapore particolare per uno che i derby capitolini li ha giocati, segnando anche. Il macedone ha ricordato inoltre i suoi anni biancocelesti, definendoli “i migliori della mia carriera”. Queste le sue dichiarazioni:

“Domani c’è la Roma e le prime cose che mi vengono in mente sono la Lazio e Mourinho. I cinque anni e mezzo alla Lazio sono stati i migliori della mia carriera, al di là dei due gol segnati nel derby. Con Delio Rossi volavo. Mi dispiace per come è andata a finire, la rottura con Lotito è stata brutta, ma sarò sempre grato al club per tutto ciò che mi ha dato. Quella contro i giallorossi è certamente una partita speciale. La Roma non è una avversaria come le altre. I loro tifosi mi fischiano sempre ma ormai succede anche con quelli della Lazio. Sono riuscito a mettere d’accordo due tifoserie rivali. Mourinho mi telefonò subito dopo la mia separazione con la Lazio, dopo cinque-sei mesi che non giocavo. Mi chiese di andare all’Inter, mi sembrava un sogno. Poi è andata come è andata”.

